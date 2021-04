Dia das mentiras. Ronaldo troca Juventus por Santa Clara até ao fim da época

No âmbito dia 1 de abril, dia das mentiras, o Santa Clara anunciou a contratação do capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo.

O clube açoriano brinca com uma das maiores figuras mediáticas do seu plantel, Ukra, que terá convencido o avançado da Juventus a reforçar o Santa Clara. "Movido pela vontade de partilhar balneário com o astro Ukra, Cristiano Ronaldo está a caminho do CD Santa Clara por empréstimo da Juventus até ao final da época. O avançado chega hoje, ficando alojado na casa de Ukra".

O Santa Clara, 7º classificado da I Liga, joga no Estádio do Dragão contra o FC Porto no próximo sábado, às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.