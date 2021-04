Sergio Ramos volta a lesionar-se e falha Liverpool e Barcelona

“O que mais me dói é não poder ajudar a minha equipa nestes dois encontros [Liverpool e Barcelona] altamente exigentes e nos quais a nossa época está em jogo”, escreveu o internacional espanhol.

Segundo o Real Madrid, o central, de 35 anos, sofreu uma lesão muscular na parte interna da perna esquerda. O clube não adiantou tempo de paragem previsto. Fê-lo o próprio Sergio Ramos, no Instagram.

Sergio Ramos lesionou-se ao serviço da seleção espanhola e deverá desfalcar o Real Madrid frente a Liverpool, na Liga dos Campeões, e Barcelona, no campeonato, revelaram clube e jogador, esta quinta-feira.

Real Madrid joga a época em abril

O Real Madrid recebe o Liverpool na próxima terça-feira, às 20h00, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão está marcada para o dia 14 de abril, à mesma hora, em Anfield Road.

Sergio Ramos também falhará o encontro de sábado com o Eibar, no Santiago Bernabéu, a contar para a 29.ª jornada da Liga espanhola. A 10 de abril, os madrilenos defrontam o Barcelona, igualmente em casa.

O Real Madrid encontra-se no terceiro lugar do campeonato espanhol, com 60 pontos. Mais cinco que o Sevilha, quarto classificado, menos dois que o Barcelona, segundo, e menos seis que o líder, Atlético de Madrid.