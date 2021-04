Guarín, antigo jogador do FC Porto, detido por violência doméstica

Fredy Guarín foi detido, esta quinta-feira, na Colômbia, por alegada violência doméstica na residência dos seus pais.

Num vídeo que circula nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto pode ser visto a ser arrastado de forma violenta de casa dos país, em Medellín, pela polícia. As roupas de Guarín estão ensanguentadas. De acordo com a imprensa local, o internacional colombiano, de 34 anos, apresentava ferimentos, pelo que foi transportado para um hospital.

"Recebemos uma chamada de denúncia de violência doméstica. Quando a polícia chegou ao local, encontrou alguns ferimentos no interior de uma casa onde o filho [Guarín] protagonizava uma luta contra os seus pais. Atuou-se de forma muito profissional. Os pais pediram assistência para que esta pessoa fosse conduzida, tal como diz a lei", relatou o general Jorge Luis Vargas, diretor da Polícia Nacional da Colômbia.



O responsável da polícia usou o caso de Fredy Guarín para alertar para dependências: "Queremos chamar à atenção dos colombianos para o uso controlado de substâncias que podem causar dependência."

Esta época, Guarín regressou à Colômbia, para representar o Millonarios. Porém, na segunda-feira, pediu dispensa, devido a problemas pessoais. Nem o jogador nem o clube se pronunciaram sobre este episódio.