Bayern junta-se a Barcelona e Chelsea nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Bayern Munique é a terceira equipa apurada para as meias-finais da Liga dos Campeões. As alemãs confirmaram a qualificação, esta quinta-feira, com uma vitória no terreno do Rosenborg, da Noruega, por 0-1.

Le Schuller apontou, aos 22 minutos, o único golo da partida, em resposta a cruzamento de Carolin Simon da esquerda, após uma bela jogada. Golo que, junto aos 3-0 da primeira mão, em Munique, selou a passagem.

O Bayern junta-se, assim, a Barcelona (agregado 4-2 com o Manchester City) e Chelsea (5-1 com o Wolfsburgo) nas meias-finais. Alemãs, espanholas e inglesas aguardam por Lyon e Paris Saint-Germain.

A segunda mão dos quartos de final entre as duas equipas francesas foi adiada para 17 de abril devido a um surto de Covid-19 no Lyon. As campeãs francesas e europeias têm 10 jogadoras infetadas. Na primeira mão, tinham vencido, em Paris, por 0-1, com um golo de penálti.