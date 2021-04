Novo Banco. Governo e Banco de Portugal não discutiram recapitalização do BES

A ex-ministra das Finanças disse esta quinta-feira, no Parlamento, que não foi discutida entre o Governo e o Banco de Portugal a possibilidade de recapitalização pública do BES com recurso à linha da troika

A pergunta foi colocada pela deputada Mariana Mortágua.

“Não foi”, respondeu à deputada do BE na primeira pergunta durante a sua audição Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, quando questionada “em que moldes é que a possibilidade de recapitalização pública foi discutida” entre as partes.

A deputada deduziu então que, “portanto, o Banco de Portugal quando falou publicamente da linha de recapitalização pública estava a falar de uma possibilidade teórica que não foi discutida diretamente com o Governo”.

"Exatamente. Havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto com o Governo”, respondeu Maria Luís Albuquerque.

Carlos Moedas, antigo secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro do governo de Passos Coelho, vai ser ouvido na comissão de inquérito do Novo Banco próxima terça-feira.

De acordo com a página da Assembleia da República, esta audição (marcada para as 9h30), é uma das três audições desta comissão de inquérito agendada para a próxima semana, que ouvirá ainda Carlos Calvário, antigo diretor do Banco Espírito Santo, e Luís Seabra, antigo diretor do departamento de auditoria interna do Novo Banco.