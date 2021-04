Em tempo de pandemia e restrições nasce um "booking" de funerais online

A ideia nasceu em 2015. A implementação do projeto aconteceu em novembro de 2020, em plena pandemia de Covid-19. O primeiro cliente foi um alemão que, impedido de viajar, precisava de tratar do funeral da mãe que morreu em Portugal.

Sem falar português e com poucos conhecimentos de inglês, o cidadão alemão procurava na internet por agências funerárias no nosso país para, à distância, conseguir organizar o funeral. Foi assim que chegou à Funeral Booking, uma plataforma anunciada como “uma inovação a nível europeu”, que permite comparar preços e escolher operadores com maior transparência e agilidade.

A plataforma é gerida pela empresa “Funeral Booking”, com sede no Centro Empresarial de Santa Maria da Feira (CEF), no distrito de Aveiro. O conceito partiu do empresário Paulo Seco, de 44 anos, que, após vários anos a trabalhar no setor da saúde e em contacto com estruturas residenciais para idosos, decidiu apostar em um serviço que ainda não estava disponível no mercado.

“Fez-se aqui um clique e consegui perceber que havia uma necessidade, digamos, um ‘input’ a ser colocado no setor funerário porque, muitas vezes, as pessoas querem, de alguma forma, que o serviço seja prestado, todo ele honrado, ao seu ente querido que acabou por falecer, mas na verdade, com pouco discernimento mental, pelo momento que estão a passar, vão a qualquer agência”, conta à Renascença.

E foi com base na análise desta realidade que Paulo Seco decidiu lançar-se no desenvolvimento de uma plataforma que permite “a qualquer hipotético consumidor, em caso de alguma fatalidade, dentro do seu lar e no seu seio familiar, poder escolher uma determinada agência com determinado tipo de serviço”.