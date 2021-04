Hélio Sousa. Portugal pode vencer o Europeu sub-21

"Falta-nos este título [europeu de sub-21] na nossa longa história. Temos possibilidades de lutar até ao fim pela conquista. Tudo é possível com a qualidade que demonstrámos na primeira fase, vamos com todas as possibilidades em aberto para a fase seguinte depois da performance nestes três jogos. Foi fantástico e estão de parabéns", perspetiva.

O atual selecionador do Barém treinou a atual geração de jogadores que representa os sub-21 e que conquistou o Campeonato da Europa de sub-17 e sub-19. Em entrevista a Bola Branca , o treinador diz que a qualidade mostrada permite sonhar com a conquista do troféu.

Barém pode fazer história

Hélio Sousa deixou a Federação Portuguesa de Futebol em 2019 para assumir o cargo de selecionador do Bahrein. Nestas declarações a Bola Branca, o treinador faz um balanço positivo do trabalho feito na equipa daquele país asiático, onde há o sonho de conseguir o apuramento para o mundial do Catar.

"Tem sido excelente, estamos a preparar o resto da fase de apuramento que vai ser jogada em junho. Faltam três jogos. Temos de ganhar ao Camboja para depois disputar com o Irão e ainda temos o jogo com Hong Kong. Temos competido ao mesmo nível para vencer", diz.

O Barém é segundo classificado do grupo C, com nove pontos, menos dois do que o líder Iraque e mais três do que o Iraque, que tem menos um jogo disputado.