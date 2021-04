Euro 2022. Portugal quer "ganhar sem sofrer golos" frente à Rússia

Dolores Silva considera que o principal objetivo de Portugal na primeira mão do "play-off" de apuramento para a fase final do Euro 2022, contra a Rússia, no Estádio do Restelo, é ganhar sem não sofrer golos.

"Esperamos um jogo difícil e intenso. As duas equipas querem começar bem para ficarem mais perto da fase final do Europeu, e nós jogamos em casa. O nosso objetivo é dar uma boa resposta já neste jogo. Impor o nosso futebol e ganhar, de preferência, sem sofrer golos", afirmou.

A seleção nacional iniciou, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparação do duplo embate com a Rússia. A médio do Sporting de Braga destacou a maior experiência das rivais em fases finais.

"É uma seleção mais cotada do que Portugal no ranking - está sete lugares acima - e tem muitas presenças em fases finais. Foi a cinco Europeus e dois Mundiais", destacou a internacional portuguesa.

Entrosamento e esperança

Dolores Silva apontou, ainda, para a forte probabilidade de a seleção russa jogar com 11 futebolistas do Lokomotiv Moscovo, um trunfo a seu favor.

"Apesar de terem mudado de treinador há poucos meses, é provável que aproveitem as rotinas que trazem do clube. É uma seleção entrosada e que se conhece muito bem, tal como a nossa", assinalou.

Dolores garante, por isso, que a seleção portuguesa trabalhará "muito bem" nos treinos, de forma a chegar "na melhor forma ao jogo":

"Por mais difícil que seja a missão, temos as nossas armas e tentaremos utilizá-las com inteligência e organização. O nosso foco está em ganhar e voltar a fazer história. Acredito que vamos conseguir."

Portugal defronta a Rússia a 9 de abril, às 18h30, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Quatro dias depois, às 15h00, disputa a segunda mão do "play-off" para Inglaterra 2022 em Moscovo, na Sapsan Arena.