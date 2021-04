Vlachodimos assume desejo de deixar Benfica no fim da época

Odysseas Vlachodimos admitiu, em entrevista ao jornal grego "Sport 24", que quer deixar o Benfica no final da temporada e dar o próximo passo na carreira.

"Acho que estou pronto para seguir em frente, é algo que quero agora. Estabeleci-me, conquistei títulos, experimentei grandes sucessos, joguei na Liga dos Campoeões e na Liga Europa. O Benfica deu-me muito, ajudou-me muito a desenvolver, mas acho que as condições estão reunidas para para eu dar o próximo passo", afirmou.

O guarda-redes grego de 26 anos chegou ao Benfica em 2018 e foi titular da baliza durante duas épocas. Esta temporada, perdeu o estatuto com Jorge Jesus para Helton Leite, que é agora o titular no campeonato. Vlachodimos soma um total de 119 jogos com a camisola do Benfica e conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Vlachodimos prossegue e diz que só deve sair do Benfica se surgir algum clube de dimensão superior, que lute por troféus.

"Não se deixa uma equipa como o Benfica por pouco. Deve estar no nível mais alto na Europa, ser uma equipa que lute sempre por títulos e tenha uma presença estável e de liderança nas competições internacionais", perspetiva.

O guarda-redes assume que o Benfica está pronto para negociar a sua transferência: "O clube está pronto para discutir as propostas que forem feitas".