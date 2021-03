Reveladas novas imagens da série “Star Wars: O Lote Estragado”

Em comunicado, o Disney+ indica que a série de novos episódios vai estar no ar todas as sextas-feiras a partir de dia 7 de maio.

Foi revelado o trailer da nova série “Star Wars: O Lote Estragado” que em inglês tem o nome “Star Wars: The Bad Batch”. Da autoria da Lucasfilm, a série de animação vai estar disponível a partir de dia 4 de maio, em exclusivo no canal de televisão Disney+, num especial de 70 minutos.

A série que segue a elite e os clones introduzidos pela primeira vez em "The Clone Wars” tem como produtores executivos “Dave Filoni ("The Mandalorian", "Star Wars: The Clone Wars"), Athena Portillo ("Star Wars": The Clone Wars", "Star Wars Rebels"), Brad Rau ("Star Wars Rebels", "Star Wars A Resistência") e Jennifer Corbett ("Star Wars A Resistência", "NCIS")”, explica o Disney+

Carrie Beck ("The Mandalorian", "Star Wars Rebels") é a co-produtora executiva e Josh Rimes o produtor ("Star Wars Resistance"). “Rau colabora também enquanto director supervisor, com Corbett como argumentista principal”, informa o canal de televisão de streaming.