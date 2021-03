Sporting volta aos treinos com Nuno Santos recuperado de lesão

O Sporting voltou aos treinos, esta quarta-feira, depois de dois dias de folga, com Nuno Santos integrado.

O extremo foi a maior novidade da sessão de trabalho, tendo trabalhado integrado, num treino em que Rúben Amorim ainda não contou com os jogadores internacionais.

Nuno Santos, de 26 anos, recuperou de uma tendinopatia na coxa esquerda, que o afastou do último jogo com o Vitória de Guimarães. O avançado soma sete golos em 29 jogos pelo Sporting esta temporada.

O Sporting continua a preparar o jogo da próxima segunda-feira em casa do Moreirense, com apito inicial marcado para as 21h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.