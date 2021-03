Paulo Oliveira ficaria "felicíssimo se o Sporting fosse campeão nacional"

Mesmo que não esteja arrependido de deixar os leões para dar continuidade à sua carreira noutro país e numa liga com maior visibilidade, o jogador mantém-se ligado ao que se passa no campeonato português e mesmo nos momentos maus, reforça que o "Sporting é sempre um candidato crónico".

"As coisas ditaram assim, sendo um ex-jogador do Sporting, fico bastante feliz de ver o Sporting na posição em que está. Se se confirmar, fico felicíssimo", afirma, em entrevista a Bola Branca .

Olhando para a liga portuguesa, começa por confessar alguma surpresa pela forma como está a tabela classificativa no seu topo. Paulo Oliveira recorda que no arranque todos olhavam para o campeão FC Porto e para o Benfica como os únicos capazes de lutar pelo primeiro lugar, mas passadas estas jornadas o central expressa um sentimento íntimo.

Paulo Oliveira, hoje com 29 anos, assinou pelo Eibar em 2017 e cumpre a quarta época no clube basco. O defesa-central apontou quatro golos em 90 jogos disputados pelo Sporting, tendo passado ainda pelo Vitória de Guimarães, onde foi formado, e Penafiel.

Em fim de contrato, mas sem Portugal no horizonte



Paulo Oliveira está na última temporada de ligação ao emblema basco, mas o futuro não é algo que o preocupe. Nesta entrevista, o defesa diz que será "o tempo a determinar" onde estará na próxima época, e sem recusar a possibilidade sublinha que "não está em mente" o regresso à liga portuguesa.

Nesta altura, o foco está em recuperar de "uma posição um bocadinho delicada", no penúltimo lugar e em zona de descida. Concentrado "no presente", sendo que em breve irão "defrontar os três primeiros", Paulo Oliveira quer ganhar pelo menos metade dos dez jogos que faltam para o final da época. Depois, em função do que for conseguido, haverá tempo para definir o próximo passo, seja a continuidade no Eibar ou a mudança de ares para outro clube ou país.

