Interesse de grandes clubes "não tira o sono" a Palhinha

A performance de João Palhinha não está a passar ao lado do mercado e há grandes clubes atentos ao médio do Sporting. Luís Neves, um dos representantes do jogador, revela, na Renascença, que há já algum tempo que "clubes de nomeada" estão a acompanhar o percurso de Palhinha.

O portal "fichajes.net" coloca-o na lista do Manchester City, mas "nada disso lhe tira o sono" e está completamente comprometido com o Sporting, neste momento.

"Ele já era [antes da seleção] um jogador visto por clubes de nomeada. O João está completamente focado no Sporting. Tem contrato e quer fazer tudo pelo clube. Quer ser campeão e está inteiramente com o grupo, com o mister [Rúben Amorim] e com a direção", sublinha.

Luís Neves não esconde a ambição do internacional português em jogar "na Premier League ou num grande clubes espanhol". "É natural que o João tenha esses desejos, ele é um jovem e tem muito tempo para que isso aconteça. Quando se chega a um determinado patamar é natural que isso aconteça. Ele tem trabalhado para isso", observa, nesta entrevista a Bola Branca.

Mas o empresário reforça que, neste momento, Palhinha só pensa no Sporting. A chamada à seleção "veio por acréscimo e ainda lhe dá mais força para luta pelo Sporting". "Ele não pensa noutra coisa", acrescenta.

Estreia a marcar pela seleção

O jogador, de 25 anos, vive o melhor momento da sua carreira mas Luís Neves está certo de que não é o mais alto. "Ele vai fazer ainda melhor, está num processo de evolução, é muito inteligente, trabalhador e focadíssimo na sua profissão. É um jogador com objetivos bem definidos e o chegar à seleção era um deles. Vai continuar a evoluir e, certamente, chegará a patamares bem mais elevados", prevê.

Palhinha estreou-se pela seleção principal de Portugal frente ao Azerbaijão e voltou a ser utilizado frente à Sérvia. No terceiro jogo, no Luxemburgo, entrou e marcou o terceiro golo da vitória dos campeões europeus, por 1-3.

O médio tem contrato com o Sporting até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.