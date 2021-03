Tríduo Pascal com celebrações presenciais e “criatividade” para ultrapassar limitações

As procissões e vias-sacras com a presença de fiéis também foram suprimidas.

Também ao contrário do que se passou em 2020, este ano o Governo não proibiu as celebrações religiosas com público, mas a Conferência Episcopal assumiu ela própria a responsabilidade de, numa primeira fase, interromper as celebrações públicas e, após a sua reabertura, impor algumas restrições.

“Pessoalmente, não acreditava que viesse a ser possível e, por isso, sinto que é um dom muito grande a possibilidade que este ano temos, porque não apenas para as comunidades há um sofrimento, mas também para todos os pastores, o facto de celebrarem a Páscoa sozinhos, como aconteceu o ano passado, é algo que também traz a sua dificuldade e não é normal que assim aconteça, porque a Páscoa é um momento grande da comunidade, de toda a comunidade reunida, e por isso damos graças a Deus porque este ano isso vai ser possível”, diz o sacerdote, que é diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa.

O padre Nuno Rosário Fernandes, de Lisboa, diz também que o importante é que haja criatividade por parte dos párocos. “Acredito que os pároco consigam, com a sua criatividade, chegar junto das suas comunidades de outra forma. Mas de facto é importante todo este esforço que estamos a fazer e é muito sacrifício, mas graças a Deus podemos celebrar este ano a Páscoa com as comunidades.”

“Algumas comunidades farão a bênção da Família nas celebrações, em que é possível celebrar a eucaristia, mas também há algumas comunidades que estão a usar os meios telemáticos para poderem viver a Páscoa, cada um em sua casa, mas com um momento de convívio, de partilha da alegria da fé na Ressurreição e também com um momento de oração.”

“O compasso pascal tem na sua génese o dever do pároco visitar as suas famílias e fazer a bênção da família no próprio lar. Entre nós isso traduziu-se no Compasso Pascal”, explica o cónego Avelino Amorim, diretor da comissão da Semana Santa de Braga, arquidiocese conhecida pelas suas celebrações pascais.

Investir na formação, para melhorar a procissão

Todos os anos Braga costuma ser centro de peregrinação para milhares de fiéis e de turistas que acorrem à cidade para assistir à programação das celebrações da Semana Santa.

Entre as atrações encontram-se as procissões que, este ano, foram todas suspensas.

Contudo, a arquidiocese valeu-se precisamente da criatividade para encontrar uma solução.

“O que estamos a fazer desde o Domingo de Ramos, e faremos a cada um dos dias, e no horário próprio de cada uma das procissões, é uma emissão em direto a partir do local, das igrejas de onde parte cada uma destas procissões, uma transmissão em direto com alguns convidados, onde procuramos abordar a história, a catequese, os principais quadros e figuras que compõem cada uma das procissões”, afirma o diretor da comissão da Semana Santa de Braga.

“O objetivo é: uma vez que não podemos realizar as procissões e as pessoas não podem participar, podemos pelo menos ajudar as pessoas a compreender melhor as diversas dimensões de cada uma dessas procissões, o que tem também um aspeto positivo, que é que no próximo ano, em que esperamos já poder fazer as procissões, essa assistência poderá fazer-se com melhor leitura das diferentes dimensões. E tem tido uma aceitação muito grande e um feedback muito positivo”, diz o cónego Avelino.

O Tríduo Pascal abrange os dias de Quinta-feira a Sábado à noite da Semana Santa, sendo que a Páscoa se começa a celebrar a partir de sábado à noite, com a Vigília Pascal. Trata-se do ponto alto do calendário da Igreja Católica, em que se celebra a Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.