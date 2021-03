Casillas regressa ao Olival e visita treino do FC Porto

O antigo guarda-redes Iker Casillas regressou, esta quarta-feira, ao centro de treinos do Olival para reencontrar-se com os antigos colegas de equipa do FC Porto, que registou o momento.

Atualmente com 39 anos, Casillas retirou-se no final da época passada, depois de ter sofrido um enfarto agudo do miocardio no fim da temporada anterior, 2018/19, quando fez o seu último jogo, contra o Rio Ave, em Vila do Conde.

Casillas esteve presente nos festejos do título na temporada passada e regressa agora novamente ao Olival. O antigo guarda-redes integra a estrutura do Real Madrid atualmente, depois de não ter avançado com uma candidatura à presidência da Federação Espanhola.

O internacional espanhol representou o Porto entre 2015 e 2020, tendo somado 156 e vencido dois títulos de campeão, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça de Portugal.

Treino com dois reforços

O FC Porto voltou, esta manhã, e continua a preparar a receção ao Santa Clara, no sábado, ainda sem muitos internacionais.

Loum (Senegal) e Nanu (Guiné-Bissau) já regressaram das respetivas seleções, enquanto que Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Medhi Taremi (Irão); Chancel Mbemba (RD Congo); Zaidu (Nigéria); Tecatito Corona (México) e Marko Grujic (Sérvia) continuam nas respetivas seleções.

Sérgio Conceição pôde ainda contar com Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Diogo Bessa, Mor Ndiaye, Johan Gomez, Rafael Pereira, Gonçalo Borges e Igor Cássio no treino matinal desta quarta-feira.