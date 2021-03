Moedas acusa PS de chamá-lo a audição sobre o Novo Banco por ser candidato a Lisboa

O candidato da coligação liderada pelo PSD é claro: não foi chamado enquanto antigo secretário de Estado do governo de Pedro Passos Coelho. "Só percebo esta chamada porque sou candidato à presidência da Câmara", afirmou Carlos Moedas, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do diretor de campanha e do primeiro "outdoor" da corrida à autarquia da capital portuguesa.

É uma face da política que Carlos Moeda rejeita. O candidato à Câmara de Lisboa diz que pretende fazer uma campanha positiva, ao contrário da "negatividade da política" de que afirma estar a ser alvo:

"Eu disse sempre que tínhamos de pensar numa Lisboa diferente e que esta campanha ia ser positiva. Eu sei que isso choca as pessoas, porque a política é feita de tudo o que é negativo. Aliás, eu próprio estou a vivê-lo hoje, em que de maneira totalmente irrazoável sou chamado a uma Comissão de Inquérito que não faz sentido nenhum, porque já expliquei o que tinha a explicar. Mas eu não vou fazer política assim", frisou.

Carlos Moedas quer mostrar aos lisboetas o seu "sonho" para a cidade: "A visão de uma cidade que pode ser muito mais e que neste momento não é falta-lhe muita coisa falta-lhe criar muito mais talento ter uma visão diferente da cultura e das pessoas e é isso que eu vou criar."

Apresentação de "outdoor" ainda sem partidos

Carlos Moedas apresentou, esta quarta-feira, um diretor de campanha "diferente", o médico e epidemiologista Ricardo Mexia, que tem tido amplo destaque mediático por causa da pandemia de Covid-19. O especialista espera levar as ideias da candidatura aos lisboetas e dar um contributo para uma "verdadeira alternativa", perante uma liderança socialista que considera estar "em franco declínio".

Ao lado de Filipe Anacoreta Correia, do CDS, e de outros membros dos partidos da coligação que lidera, Carlos Moedas revelou o seu primeiro cartaz de campanha. Na rotunda do Marquês de Pombal, um dos principais eixos de Lisboa, um fundo azul e a frase a branco: "Lisboa pode ser muito mais do que imaginas". Sem referências partidárias, porque é uma "primeira parte da campanha". "Ainda não tínhamos todos os acordos fechados", explicou o candidato. Assim que estiver todo o acordo da coligação fechado, já serão incluídas as ditas referências.

A ordenação das listas já foi acordada com o CDS, tal como a Renascença adiantou, faltando apenas os nomes. Moedas considera que o acordo é "justo, lado a lado com um parceiro muito importante", o CDS. A apresentação das listas é só em julho, pelo que o antigo secretário de Estado considera que há "muito tempo" para discutir nomes.