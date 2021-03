Autárquicas: ​Ricardo Mexia é o diretor de campanha de Carlos Moedas

O diretor de campanha de Carlos Moedas na corrida à Câmara de Lisboa é o médico Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.



Ricardo Mexia tornou-se numa cara conhecida do grande público no último ano com as suas intervenções sobre a pandemia de Covid-19.



Além de presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, o diretor de campanha do social-democrata Carlos Moedas integra o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) - trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis e da vigilância epidemiológica, onde é formador de diversos cursos.

Ricardo Mexia é também vice-presidente da Secção de Controlo de Doença Transmissível da Federação Europeia de Saúde Pública e "pai de três rapazes enérgicos, viajante compulsivo e cidadão do mundo", refere a sua biografia.

