Apoios sociais. Costa pressionado a enviar leis do Parlamento para o Constitucional

O primeiro-ministro anuncia esta quarta-feira a decisão do Governo sobre o alargamento dos apoios sociais aprovado pelo Parlamento e promulgado pelo Presidente da República. De acordo com responsáveis socialistas contactados pela Renascença, António Costa está a ser bastante pressionado por membros do Governo e dirigentes do PS para pedir fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional (TC).

Contudo, de acordo com um alto dirigente socialista, o governante mostrou-se “hesitante” em algumas conversas. A Renascença já tinha dado conta de opiniões diferentes dentro do Governo sobre como lidar com a promulgação do Presidente. Vários membros do executivo consideram que, apesar de a decisão do TC ser demorada, o Governo deve recorrer aos juízes constitucionais por uma questão de princípio e para que a mensagem de Marcelo não ajude a abrir um precedente.

Costa não quer dar sinais de um braço de ferro com Marcelo. Essa ideia pode, contudo, ser evitada se o Governo conseguir uma posição de equilíbrio entre cumprir a lei aprovada no Parlamento e justificar o envio para o TC por uma questão de princípio.

“Não é um braço de ferro se o primeiro-ministro procurar uma solução ‘elástica’ para executar o que foi aprovado e, depois, o TC dirá da sua justiça, assegurando-se a jurisprudência necessária sobre isto tudo”, defende um alto dirigente socialista, salientando que não há até agora um único constitucionalista que dê razão à decisão do Presidente anunciada no domingo.