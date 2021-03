Apoios sociais: António Costa faz declaração ao país às 18h30

De acordo com responsáveis socialistas contactados pela Renascença , António Costa está a ser bastante pressionado por membros do Governo e dirigentes do PS para pedir fiscalização sucessiva ao TC.

O chefe do Governo deverá anunciar se envia ou não o diploma para apreciação do Tribunal Constitucional (TC).

O primeiro-ministro, António Costa, faz esta quarta-feira uma declaração ao país. A intervenção está marcada para as 18h30 e está relacionada com a polémica dos apoios sociais extraordinários.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu promulgar três leis aprovadas pela oposição, no Parlamento, que o Governo queria que Marcelo Rebelo de Sousa vetasse ou enviasse para o Tribunal Constitucional. Em causa estão alargamentos de apoios sociais para famílias e trabalhadores independentes.

A decisão do Presidente foi anunciada no domingo à tarde, através do site da Presidência da República, onde Marcelo publicou uma extensa justificação para a sua decisão, que contraria a vontade do Governo. E que aproveita para também enviar recados políticos sobre a necessidade de cumprimento da legislatura e de diálogo e consenso perante a crise pandémica.



Depois da promulgação dos diplomas, o ministro das Finanças, João Leão, afirmou, na terça-feira, que a decisão do Presidente da República de promulgar as medidas de apoios sociais urgentes é inconstitucional e abre um precedente "muito grave".

Em declarações à RTP3, João Leão reiterou que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa aumenta a despesa do Estado em 40 milhões de euros por mês e sublinhou que "o que está em causa neste alargamento não é a bondade da medida em concreto, mas o princípio do que foi seguido".