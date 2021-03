Multado em 200 euros por comer gomas na rua. João apela a “atitude pedagógica” das autoridades

Veja também:

Dia 4 de fevereiro, por volta das 18h45, João Loureiro comprou gomas numa máquina de vending e preparava-se para as consumir, ali mesmo, até que o repasto foi interrompido por elementos da GNR.



“Eu estava com um amigo meu, na máquina de vending, sensivelmente três, quatro minutos que estivemos ali e não estou a exagerar, quando fomos abordados pela GNR. Estávamos com máscara os dois, eu estava com a goma na mão e o meu colega com um café. Não fizeram saudação, pediram-nos identificação e ficámos a olhar um para o outro, a pensar no que nos iria a acontecer”, recorda o jovem silvicultor, de 25 anos.

“Quando eu pergunto ao GNR, estávamos a ser notificados por estarmos a comer na via pública, depois chegou-me a multa a casa de 200 euros à qual já recorri, porque aquilo não é um estabelecimento comercial, mas uma máquina de venda automática”, acrescenta João.

O episódio aconteceu na Avenida Dr. José Maria Cardoso, na Lousã, quando estava acompanhado de um amigo que tomava café. Os dois acabariam por receber em casa a multa, no valor de 200 euros, que cada um tem de pagar.

Mas João Loureiro insiste na indignação: “já recorri porque aquilo não é considerado um estabelecimento comercial, estava com máscara, só que o GNR não nos avisou e preferiu logo passar a notificação. Tentei explicar calmamente ao sr. Guarda, que não sabíamos que não se podia consumir na via pública”, recorda o jovem que trabalha como silvicultor numa empresa.

João considera que devia ter existido “atitude pedagógica” por parte dos elementos da GNR que o abordaram. “Percebo que estava fora da lei, mas não sabia que não se podia consumir na via pública. Foi a primeira vez que aconteceu aquilo comigo, podiam ter avisado. Podiam dizer para não fazer outra vez, se fosse reincidente, tudo bem”, justifica o jovem da Lousã.

João recorda que, devido ao nervosismo, nem sabe que destino deu às gomas que lhe podem vir a custar 200 euros de multa. “Para lhe ser sincero, já nem sei se as comi. Fiquei tão nervoso. Saíram-me um bocadinho caras as gomas, vieram do Dubai, tinham ouro”, atira.

Contactada pela Renascença, a GNR informa que “no dia 4 de fevereiro de 2021, os militares do Posto Territorial da Lousã detetaram dois cidadãos a consumir produtos à porta de um estabelecimento comercial, o que consubstanciou infração ao disposto no Decreto n.º 3-B/2021, de 19 de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros, à data em vigor”.