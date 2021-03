Mais três mortos e 618 infetados com Covid-19. Casos ativos descem, R a 0,94

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 618 infetados com Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o número de casos ativos no pais voltou a recuar para um total de 26.664, menos 92 do que ontem.

No semáforo da pandemia, Portugal continua no "verde", com o valor do R a estar nos 0,94.

As três vítimas mortais registaram-se duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

Mais de duas semanas depois da primeira etapa de desconfinamento, o número de internados continua a registar uma tendência de descida. Há, neste momento, 558 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, menos 26 do que ontem, das quais 127 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 821.722 casos confirmados da doença, dos quais 16.848 morreram e 778.210 conseguiram recuperar.

Segundo informação da Direção-Geral da Saúde, até ao momento já foram administradas 1.672.893 vacinas.