Fim das moratórias. "É fácil de ver que não vai ser possível cumprir"

Acredita que o fim das moratórias vai empurrar mais famílias portuguesas para uma situação de pobreza?



Mais uma vez, eu gostava de estar enganada, mas é aritmética simples. Se as pessoas têm vivido com dificuldades, apesar de terem moratórias que facilitam a sua vida económica, no momento em que essas moratórias terminarem e as pessoas tiverem de cumprir, com igual défice de rendimento, as obrigações que já tinham antes, é fácil de ver que não vai ser possível.

Se nós assistimos já a um aumento do número de pessoas que recorrem à Cáritas, um aumento do número de pessoas beneficiárias do rendimento social de inserção, um aumento brutal no último mês do número de desempregados, e se juntarmos a isto a necessidade de cumprir obrigações financeiras, nós vamos ter de olhar muito atentamente para o que está à nossa volta, porque para além das pessoas que vão recorrer naturalmente a nós, temos ainda um conjunto de pessoas que não conhecendo os apoios de que podem vir a beneficiar, não recorrem aos serviços, até por pudor.

São pessoas que não estão neste circuito, que nunca tiveram de pedir, sempre resolveram a sua situação. E essas pessoas vão também precisar de ajuda.

E qual é o maior obstáculo que identificam, no momento de prestar auxílio a famílias que nunca imaginaram ver-se numa situação em que são incapazes de garantir o seu próprio sustento?

Há duas coisas muito importantes. Primeiro, estar muito atento e perceber o que se passa na proximidade. Esta pandemia trouxe-nos uma atenção a quem está mais próximo. Todos confinados, acabámos por dar uma atenção aos nossos prédios, aos nossos vizinhos, aos nossos mais próximos, áquilo que se conversa numa escada, no comércio local. Esse papel da atenção próxima é importantíssimo para dar um alarme, dar um conselho, dar uma ajuda.

Depois, perceber que há aqui um espaço de informação que é muito importante e daí o papel da comunicação social ser essencial. Temos de dizer às pessoas que, naturalmente, estamos todos a tentar levar o barco a bom porto e existem alguns recursos na comunidade em que nós até podemos desempenhar um papel. Porque não é só o dinheiro que está em causa e nós podemos estar numa situação em que o dinheiro não abona, mas podemos eventualmente dar tempo ou dar outro tipo de contributo e não nos sentirmos numa situação tão difícil, se nos aproximarmos de outros que estão como nós, no mesmo caminho, a tentar encontrar soluções.

E depois a Cáritas tem encontrado algumas soluções que tem infelizmente utilizado em situações de crise. Já assim aconteceu na crise de 2008. Por exemplo, em vez de cabazes, que é uma coisa que do ponto de vista alimentar é comum acontecer, nós utilizamos vouchers para bens básicos, que são idênticos aos vulgares "tickets de restaurante", que muitas pessoas recebem como subsídio de almoço e que, portanto, podem ser utilizados em supermercados para poderem comprar os bens básicos, tornando menos complicada esta situação, do ponto de vista da autoestima e da promoção de repostas alternativas.

Nós não queremos que estas pessoas fiquem nessa situação. Portanto, tudo quanto sejam soluções de não dependência, de promoção das capacidades que ainda existem, nós temos que lançar mão de tudo.

Há pouco, referiu um aumento de pedidos de ajuda. Estamos a falar num aumento de que ordem? Quantas mais famílias recorreram à Cáritas nos últimos meses?

No último ano, os nossos atendimentos aumentaram de 100 mil para 120 mil e estou a falar de uma subavaliação, porque quando nós fazemos atendimento de proximidade nem todos utilizam o nosso sistema informático. Quando se está a ajudar alguém, a última coisa que quem está a conversar com uma pessoa está a pensar é em fazer o registo informático. Portanto, estou a falar de uma subavaliação daquilo que certamente acontece, em termos de número de atendimentos.