Covid-19. Portugal entre o risco de uma terceira vaga europeia e a dúvida da imunização

“O vírus está disseminado por todo o lado e as vagas nos diferentes países refletem as medidas de mitigação e os estatutos de imunidade populacional que têm, pura e simplesmente. Não são ventos que progridam de Este para Oeste ou de Oeste para Este. A partir do momento em que o mundo inteiro é pandémico, a dinâmica da disseminação do vírus em cada país não está dependente do vizinho, mas sim do comportamento de cada país em termos de medidas de mitigação e programa de vacinação”, frisa.

Os diferentes ritmos da pandemia evidenciam, sobretudo, o posicionamento de países como Portugal, Espanha e Reino Unido a aliviarem neste momento as suas restrições. Itália, Alemanha e França, por exemplo, surgem em contraciclo, com o receio de uma terceira vaga perante o aumento de casos, internamentos e óbitos e novos confinamentos.



O especialista em Saúde Internacional Tiago Correia considera que este é um “momento diferente na pandemia”, com altos e baixos na expressão da covid-19 no continente europeu, embora relembre que tal já aconteceu na primeira e na segunda vagas. No entanto, refuta a ideia de que Portugal tenha passado, no início do ano, primeiro do que o centro da Europa por uma terceira vaga.

“Não podemos chamar uma terceira vaga ao que aconteceu em janeiro. Nós vivemos um recrudescimento da segunda vaga e resolvemo-lo agora. Desta vez, não foi de Oeste para Leste, porque não vivemos uma terceira vaga, vivemos uma segunda vaga longa que se arrastou. Estamos a enfrentar o começo de uma terceira vaga na Europa e, portanto, isso significa que se nada se fizer, ela chegará a Portugal”, alerta.

Para o professor e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT), o cenário de uma vaga similar às duas anteriores não é tão provável, em virtude da vacinação e da imunização natural pela infeção. Algo que, no total, atinge já cerca de dois milhões de pessoas (aproximadamente 20% da população portuguesa), o que representa agora “um 'timing' favorável” para o país nesta fase.

“Aprendemos com o que aconteceu na segunda vaga. Mas, se acho possível que caminhemos, segundo a matriz de risco, para o ‘amarelo’, acho que sim e com uma certa naturalidade”, refere, em alusão à matriz do governo para a avaliação do plano de desconfinamento. “Um eventual aumento a acontecer será com um ritmo mais lento por quatro motivos: vacinação, imunidade natural, resposta política e o clima”, reitera.