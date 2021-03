Covid-19: Perto de meio milhão de portugueses com vacinação completa

Veja também:

Perto de meio milhão de pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 e mais de 1,1 milhões já receberam a primeira dose da vacina, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.

Segundo a DGS, 494.521 portugueses já receberam as duas doses da vacina contra o vírus SARS-CoV-2, o que equivale a 05% da população, tendo já sido administrada a primeira toma a 1.196.971 pessoas (12%).

O sétimo relatório da DGS indica ainda que, na última semana, 20.918 pessoas ficaram com a vacinação completa e que outras 252.979 foram vacinadas com a primeira dose.

Por grupos etários, 80% dos idosos com 80 ou mais anos (539.633 pessoas) já receberam a primeira toma da vacina e 33% (223.614) já têm a vacinação completa com as duas tomas. Na faixa entre os 50 e os 64 anos, 11% (244.942) foram vacinados com a primeira dose e 4% (81.913) receberam as duas doses. No grupo entre os 65 e os 79 anos, 9% (149.459) já recebeu a primeira dose, enquanto apenas 3% (43.673) tem a vacinação completa contra a covid-19.