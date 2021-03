Costa diz que Portugal está num "bom momento" e prepara novo passo no desconfinamento

Nesse sentido, de acordo com António Costa, "se tudo correr bem, esta quinta-feira o Conselho de Ministros poderá confirmar que na próxima segunda-feira o país dará novos passos no desconfinamento".

O primeiro-ministro considera que Portugal atravessa um "bom momento" no controlo da epidemia de covid-19 e que o Governo deverá aprovar esta quinta-feira um novo passo no processo de desconfinamento com efeitos a partir de segunda-feira.

Ora, para o primeiro-ministro, as normas de um desses diplomas referentes a apoios aos pais, que estão forçados a estar em casa por terem os seus filhos com as escolas encerradas, significam que "nem sequer seriam pelo menos aplicáveis desde já". .

"Mas estamos ainda numa fase muito inicial do ano. Temos ainda um longo processo pela frente, em que, infelizmente, a pandemia pode agravar-se e em que aquilo que nós já conseguimos até agora pode andar para trás", advertiu.

Depois, o próprio António Costa colocou a seguinte relativa a uma parte desses diplomas aprovados pelo parlamento: "Se as escolas vão abrir no segundo e terceiro ciclos na próxima segunda-feira, por que é que vão requerer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que verdadeiramente nem vai sequer ser aplicável? .

No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, o Governo vai pedir a fiscalização desses diplomas, "porque há uma coisa de que todos têm de ter consciência".

"A a batalha contra a pandemia não está ainda ganha, podemos ter retrocessos, podemos ter de vir - espero que não - a recuar e voltar a encerrar as escolas do segundo e terceiro ciclos. E então aí essa lei seria mesmo aplicável. Portanto, não se torna inútil a fiscalização da constitucionalidade dessa lei", alegou.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 618 infetados com Covid-19, indica o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).



No semáforo da pandemia, Portugal continua no "verde", com o valor do R a estar nos 0,94.



Mais de duas semanas depois da primeira etapa de desconfinamento, o número de internados continua a registar uma tendência de descida. Há, neste momento, 558 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, menos 26 do que ontem, das quais 127 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 821.722 casos confirmados da doença, dos quais 16.848 morreram e 778.210 conseguiram recuperar.

Evolução da Covid-19 em Portugal