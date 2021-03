França estende confinamento geral e fecha escolas durante três semanas

Veja também:

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quarta-feira novas medidas para travar a pandemia de Covid-19, entre as quais o encerramento das escolas durante três semanas e o alargamento do confinamento geral no país.

As escolas entrarão em modo de ensino à distância a partir de segunda-feira e as medidas de confinamento que estavam em vigor para 16 regiões do país serão alargadas ao resto do território.

A partir de sábado a circulação será restringida a um perímetro de 10 quilómetros em torno da residência e todo o comércio não-essencial será encerrado.

França está a atravessar um período crítico em termos de novos casos de Covid-19, internamentos e mortes. Neste momento estão mais de cinco mil pessoas em cuidados intensivos.

No total, em França já foram registados mais de 4,6 milhões de casos de coronavírus e morreram 95.495 pessoas da doença.

[notícia em atualização]