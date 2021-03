​Bebés e grávidas feridos. Médicos Sem Fronteiras falam de povo “apavorado” em Palma

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) descreve um cenário de centenas de pessoas em fuga de Palma, a cidade, no Norte de Moçambique, onde há uma semana começaram vários ataques violentos levados a cabo por um grupo armado.



“Ouvimos repetidamente que tudo o que querem é ir embora. Eles estão apavorados, a maioria está em choque, desidratada e com fome”, descreve Sylvie Kaczmarczyk, coordenadora dos MSF no local.

No comunicado enviado às redações, Sylvie relata que entre os feridos há grávidas, recém-nascidos e crianças, numa situação de “partir o coração”.

“Cuidámos de um bebé com um ferimento de bala, grávidas que chegam em péssimas condições, entre elas uma mulher aparentemente com sete meses de gestação, sofreu uma hemorragia e perdeu a criança. As mães chegam com seus recém-nascidos, alguns apenas com um dia de vida em condições muito difíceis. A maioria das mães vistas pela equipa estava em choque, desidratada e sem comer há horas e incapazes de alimentar os seus bebés”, descreve.

Uma equipa dos Médicos Sem Fronteiras está na península de Afungi, a cerca de 25 quilómetros da cidade de Palma, e há outras equipas em Mueda, Nangade, Montepuez, Pemba e Macomia para apoiar as necessidades médicas e humanitárias das pessoas que fogem de Palma.