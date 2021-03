"Kikas" pronto para regresso do circuito mundial de surf na Austrália

O surfista português Frederico Morais está preparado para voltar a competir no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que recomeça na Austrália, depois de mais de três meses de paragem forçada devido à pandemia.

"Sem dúvida que é ótimo voltar aos campeonatos. Já tinha bastantes saudades. Tivemos um sabor do que seria voltar, no Havai, em dezembro, mas depois, infelizmente, não se conseguiu realizar as outras etapas", disse à Lusa o único atleta luso que integra a elite mundial do surf.

Depois de cumprir a quarentena obrigatória imposta a todos os surfistas que viajaram para a Austrália para o reatamento do circuito mundial, e de voltar aos treinos no mar, Frederico Morais, também conhecido por "Kikas", espera que as quatro etapas australianas se realizem sem constrangimentos provocados pela Covid-19.

"Parece que agora, aqui, na Austrália, vai correr tudo bem. Temos o primeiro campeonato a começar na quinta-feira [ainda na quarta-feira à noite, em Portugal, dado os fusos horários], e depois temos mais três campeonatos aqui na Austrália ainda. Se deus quiser, tudo isso irá acontecer e vamos conseguir ganhar algum ritmo e voltar a ter o nosso 'tour' [circuito], que é o mais importante, sem dúvida alguma", assinalou.