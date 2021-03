No dia em que o Governo se preparar para apresentar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, o comentador d’As Três da Manhã diz ser “difícil fazer leis sobre um tema muito novo” e considera que o teletrabalho “vai reforçar os sintomas errados da nossa sociedade”.

“As empresas têm um corpo social, uma história; a empresa tem a função social de nos ensinar a estar em sociedade”, defende.