​Académico de Viseu e Cova da Piedade regularizam situação financeira

Académico de Viseu e Cova da Piedade regularizaram, esta quarta-feira, a demonstração do cumprimento salarial dos meses de dezembro a fevereiro de 2021, de acordo com a Liga de Clubes.

Esta regularização salarial faz com que as 34 sociedades desportivas – mais duas equipas B – estejam em conformidade com a obrigação de demonstrarem, a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores.

Por resolver está ainda a situação do estádio onde o Académico de Viseu vai jogar as últimas jornadas na condição de visitado - Vizela, FC Porto B, Vilafranquense e Sporting da Covilhã -, depois do arranque das obras de requalificação do Estádio do Fontelo, cada dos beirões.