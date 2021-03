Manchester City desiste de Messi, informa jornal catalão

O jornal "Sport" avança, esta quarta-feira, que o Manchester City deixou de ter Messi como opção. De acordo com o jornal catalão, os dirigentes do clube inglês estão no mercado por um jogador de características mais específicas para substituir Kun Aguero, de saída de Manchester.

Haaland, Harry Kane e Lukaku são as opções, informa o "Sport".

Os ingleses tentaram contratar o jogador do Barcelona no verão passado, mas Messi acabou por permanecer em Barcelona. O argentino está em fim de contrato com o Barça, mas os dirigentes ingleses estarão convencidos que o argentino acabará por renovar e não pretendem perder outra batalha.

O "Sport" ressalva que só uma declaração clara de Messi poderá alterar as intenções do City.