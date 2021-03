Grémio desiste da contratação de Borré

O Grémio de Porto Alegre desistiu da contratação de Santos Borré, ponta de lança colombiano em fim de contrato com o River Plate.

Em comunicado, o clube brasileiro fundamenta a decisão "na hesitação do atleta em assinar o pré-contrato". "Isso proporciona uma dúvida quanto à do jogador em integrar o plantel do Grémio".

Borré tinha em mãos uma proposta do clube gaúcho e a transferência era dada como adquirida. No entanto, o jogador, de acordo com relatos da imprensa brasileira e argentina, terá sido aconselhado pelo treinador Marcelo Gallardo a aguardar por uma proposta da Europa.

O Brighton, de Inglaterra, e a Lazio, de Itália, já foram associados ao ponta de lança que pode ser contratado a custo zero.

Santos Borré, de 25 anos, é internacional pela Colômbia já passou pelo futebol europeu. Foi contratado pelo Atlético de Madrid ao Deportivo Cali, mas não chegou a jogar pelos espanhóis, tendo sido cedido ao clube de origem e ao Villarreal, antes de se transferir para o River.

Está no clube argentino desde 2017. Esta época tem 13 golos em 25 jogos.