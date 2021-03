França, Itália, Inglaterra e Espanha somam vitórias no Mundial 2022

França, Itália, Inglaterra e Espanha cumpriram com o estatuto de favoritas e venceram os respetivos grupos de qualificação para o Mundial 2022.

Em Sevilha, a seleção espanhola bateu o Kosovo por 3-1, com golos de Dani Olmo, Ferrán Torres e Moreno, com Halimi a marcar o golo da equipa visitante. Pedro Porro, do Sporting, não saiu do banco de suplentes.

Espanha lidera o grupo B com sete pontos. Depois do empate com a Grécia, a Espanha vence o Kosovo e a Geórgia e é primeira classificada do grupo com sete pontos, mais um do que a Suécia, que tem apenas dois jogos feitos.

Já a França foi até à Bósnia e Herzegovina vencer por 1-0, com o único golo da partida a surgir na segunda parte, aos 60 minutos de jogo, por Antoine Griezmann, assistido por Rabiot. A seleção francesa é líder do grupo D, com sete pontos, seguida da Ucrânia, com três pontos e a Finlândia, com dois.

A Itália ganhou em casa da Lituânia, por 2-0, com golos de Sensi e Ciro Immobile e aproveitou a "folga" da Suíça para se isolar no primeiro posto do grupo C, com nove pontos.

A Inglaterra bateu a Polónia, em Wembley, por 2-1, com golos de Harry Kane e Maguire, com o golo da vitória apenas a surgir aos 85 minutos pelo defesa do Manchester United. Moder marcou o golo dos polacos.

A seleção polaca, treinada pelo português Paulo Sousa, está no quarto lugar do grupo I, com quatro pontos, enquanto que a Inglaterra isola-se na liderança com nove pontos.