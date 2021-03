Choque em Duisburgo. Alemanha perde em casa com a Macedónia

A Alemanha perdeu, em casa, com a Macedónia, por 2-1, no último jogo de Joachim Low no comando da seleção alemã em jogos de qualificação para o Mundial 2022.

Pandev abriu o marcador para a Macedónia, 65º do "ranking" mundial da FIFA, mesmo em cima do intervalo, ao 45+2 minutos.

Gundogan empatou para a Alemanha no segundo tempo, aos 63 minutos, através de uma grande penalidade, mas a Macedónia voltou a colocar-se na frente do marcador nos instantes finais, por Elmas, assistido por Ademi. Ristovski, ex-jogador do Sporting, foi titular na Macedónia.

Joachim Low vai deixar o comando técnico da seleção alemã depois do Euro2020, neste verão, e por isso já não vai orientar mais nenhum jogo na qualificação para o Mundial do Catar, no próximo ano.

A derrota com a Macedónia foi apenas a terceira derrota da Alemanha na sua história em jogos de qualificação para Mundiais, em 95 jogos feitos.

Com este resultado, a Alemanha, campeã mundial em 2016, é terceira classificada no grupo J, com seis pontos, os mesmos que a Macedónia, e menos três do que o líder Arménia,.