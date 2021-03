Covid-19. Governo muda critérios de atribuição de apoio aos profissionais da Cultura

O Governo alterou alguns dos critérios da atribuição do apoio social extraordinário aos trabalhadores da Cultura, que terão efeitos retroativos, abrangendo assim casos que ficaram excluídos em março, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte oficial.

As alterações foram comunicadas pela ministra da Cultura a entidades do setor, durante uma reunião realizada esta quarta-feira de manhã com os seus representantes. Resultam da "análise dos casos individuais reportados", e visam "fazer com que este apoio extraordinário abranja o maior número possível de profissionais", segundo o gabinete de Graça Fonseca.

De acordo com o dirigente sindical Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), a ministra da Cultura “avançou com duas ou três [alterações]”, que, no entanto, “não correspondem inteiramente ao exigido” pelas estruturas com que se reuniu.

Este apoio extraordinário, que foi solicitado por 5.151 pessoas, aplica-se a artistas, autores, técnicos e outros profissionais da Cultura e "tem por objetivo abranger o maior número de trabalhadores independentes do setor". A 14 de janeiro, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, garantiu que o apoio seria "universal e atribuível a todos os trabalhadores".

Contudo, no passado sábado, vários trabalhadores do setor partilharam nas redes sociais imagens do e-mail que receberam do Ministério da Cultura a informá-los que o pedido de apoio tinha sido recusado.