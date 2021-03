A pandemia e a saúde mental das crianças

Veja também:

O fecho das escolas afastou as crianças de mais tenra idade da aprendizagem presencial mas também do convívio com os seus pares. A necessidade de proteger travou a rotina de brincar e de aprender com crianças em contexto escolar. O que perderam elas com a pandemia?

Conseguimos proteger convenientemente as nossas crianças? Como podemos compensar o tempo desta pandemia? O que podem os pais e professores fazer por elas?

Os convidados da edição desta semana são Pedro Caldeira da Silva, diretor da especialidade de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia e diretor clínico do Cadin, e a psicóloga infantil Raquel Queirós Pinto, coordenadora da área UPA Kids da ENCONTRAR+SE –

Associação para a promoção da saúde mental.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater a atualidade.