Rui Jorge descansado após pleno de vitórias. "É um sossego para o treinador ver esta equipa jogar"

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, mostrou-se muito satisfeito pelas exibições da equipa na fase de grupos do Europeu, com três vitórias, e elogiou a prestação da equipa na vitória por 3-0 com a Suíça, que garantiu o primeiro lugar do grupo.

"É um sossego para o treinador ver esta equipa jogar. O recital que viram de fora foi o recital que vi do banco. Disse isso aos jogadores. É um deleite vê-los jogar daquela forma. Com a qualidade individual dos jogadores, quando conseguem em tão pouco espaço jogar de forma tão simples e com tanta segurança, o treinador só tem de desfrutar o que está a ver. Foi o que fiz e o que muitos portugueses fizeram. Tivemos momentos muito bons mesmo", disse, em conferência de imprensa.

A fase final apenas se disputa no verão, mas Rui Jorge não se mostra preocupado com esse facto, apesar de admitir que será uma competição "diferente".

"Eu acho que não vai diferenciar muito do que aconteceu para este espaço. Será uma competição ligeiramente diferente, porque vamos entrar na fase em que podemos fazer um jogo e não fazer mais, podemos fazer dois, ou os três. Vamos analisar a Itália para dar algumas respostas e dar depois a mais importante resposta, que é no jogo", perspetiva.

Portugal mede forças com a Itália, uma equipa que Rui Jorge desconhece completamente nesta altura: "Não vi jogo nenhum, nem durante este torneio, não faço a mínima ideia do que aí vem", termina.