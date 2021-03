Portugal vence Suíça por 3-0 e segue para os quartos de final do Europeu de sub-21

A seleção nacional portuguesa de sub-21 fez o pleno de vitórias na fase de grupos do Europeu da modalidade, com um triunfo frente à Suíça por 3-0, num jogo disputado em Liubliana, na Eslovénia.

Portugal entrava em jogo quase com presença garantida, que poderia até perder o jogo dependendo do resultado do outro jogo do grupo. Um empate e uma vitória garantiam o primeiro lugar do grupo e foi isso que Portugal conseguiu.

O capitão Diogo Queirós abriu o marcador, aos 3 minutos de jogo, com um cabeceamento ao primeiro poste, assistido por Vitinha.

Francisco Trincão dilatou a vantagem já na segunda parte, aos 60 minutos de jogo, assistido por Tiago Tomás. Aos 65 minutos, Francisco Conceição marcou o seu primeiro golo na seleção sub-21, apenas três minutos depois de ter entrado, após tirar a bola a um defesa-central suíço.

Antes do fim, Muheim ainda foi expulso por acumulação de amarelos para a seleção da Suíça.

Itália pela frente

Termina a fase de grupos da competição, sendo que a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, vai decorrer apenas entre 31 de maio e 6 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia, países coorganizadores da prova.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal vai medir forças com a Itália, que ficou no segundo lugar do grupo B, atrás da Espanha.

Caso ultrapasse a Itália, Portugal defronta nas meias finais o vencedor do jogo entre Espanha e Croácia.