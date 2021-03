Cristiano Ronaldo está mais perto do recorde de golos na Seleção

O capitão luso está agora a seis golos do recorde de Ali Daei, que marcou 109 golos pelo Irão.

CR7 estava há quatro partidas sem marcar e, esta terça-feira, o selecionador Fernando Santos confirmou que houve alguma “ansiedade”.

“É notória a ansiedade no Cristiano. É um jogador de qualidade extra, mas, como acontece a todos, há momentos em que as coisas não querem sair. E nestes parece que complica mais. Ele tenta fazer bem e a bola não quer. Em 100 situações daquelas [isolado diante do guarda-redes, desperdiçou duas vezes], ele ia marcar 99”, refere.

O técnico nacional acrescentou: “Agora vai ter tempo de repouso, que também vai ajudar seguramente. Mas é normal. Ele vem de um jogo que não correu bem, fez um golo aos 90+3’ em que Portugal ganhava e ele ia ser o herói nas páginas dos jornais. Aconteceu o que aconteceu e é uma frustração”.

Portugal vai agora preparar o Euro 2020, jogado em 2021. A Seleção vai ter particulares com Espanha e Israel, a anteceder a fase final do Europeu e os jogos com Hungria, Alemanha e França, todos em junho.

Cristiano Ronaldo leva 18 anos consecutivos a marcar pela Seleção.