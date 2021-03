Real Madrid pergunta por condições para contratar Pedro Porro

O Real Madrid está a acompanhar a evolução de Pedro Porro e, de acordo com o jornal "O Jogo", os responsáveis do clube espanhol já terão recolhido informações sobre a possibilidade de fazer negócio com o Sporting.

O lateral-direito, de 21 anos, está em Alvalade por empréstimo, de dois anos, do Manchester City. Os leões têm opção de compra fixada em 8,5 milhões de euros e estão prontos para a acionar.

Porro está a realizar uma época em cheio no Sporting, é titular indiscutível para Rúben Amorim (30 jogos, quatro golos) e o seu desempenho levou Luis Enrique a chamá-lo à seleção de Espanha. Estreou-se no jogo com a Geórgia, a contar para a fase de apuramento para o Mundial do Qatar.

A presença na seleção principal espanhola também fez aumentar o seu valor de mercado. O Real Madrid está no mercado por um lateral-direito e Pedro Porro, uma das maiores figuras da atual edição da I Liga, é um dos jogadores referenciados.

Curiosamente, o jogador do Sporting terminou a sua formação em Madrid, no Rayo Vallecano. Destacou-se, depois, no Girona e foi contratado pelo Manchester City. A passagem pelo Valladolid, na época passada, não foi feliz, mas o lateral relançou a carreira em Alvalade.