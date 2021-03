​Hoje só se aceitam três pontos

No Luxemburgo, a seleção portuguesa cumpre logo à noite a terceira jornada da fase de apuramento do Campeonato do Mundo, num jogo em que apenas se pode exigir a conquista de três pontos. Por esta altura, não é recomendável pensar numa exibição de alto luxo, nem sequer numa goleada, embora uma coisa e outra possam acontecer.



Depois do que aconteceu em Belgrado, onde Portugal foi espoliado de dois pontos num desafio já largamente dissecado, ficou reduzido o espaço para desacertos da nossa principal representação futebolística.

Esta fase termina agora, para ser reatada apenas em Setembro, para aí, e em Outubro, tudo ficar decidido quanto à presença dos portugueses no Qatar em 2022.

A página Ronaldo/braçadeira de capitão está virada, e foi para acentuar essa perspetiva que ontem o selecionador Fernando Santos reagiu com uma gargalhada quando lhe perguntaram se o nosso jogador mais internacional iria voltar a ser nesta terça-feira o líder do onze que vier a ser escolhido.

Independentemente do juízo que possa ser feito pela generalidade dos adeptos do futebol, o assunto deve ser dado como encerrado, pois nem sequer se justifica que venha a ser transformado em folhetim, com capítulos reeditados todos os dias.

Além disso, os colegas de CR7 já ontem fizeram de Rúben Neves o seu porta-voz, quando este afirmou que “Cristiano é um capitão exemplar, não tem de pedir desculpa”.

Por isso, não deixando de lamentar o final menos feliz do Sérvia-Portugal, e a consequente atitude do capitão português, a nossa atenção vira-se para o jogo de logo à noite

Oxalá venha a servir também para que, de uma vez por todas, se vire a página menos feliz de um livro que está recheado de momentos agradáveis vividos pelo futebol nacional e nos enchem a todos de muito orgulho.