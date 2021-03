“Há pessoas sem comer há dias, escondidas nas matas”, diz sacerdote de Cabo Delgado

“Pedimos a vossa mão, o vosso socorro”, implora o Padre Kwiriwi Fonseca, descrevendo o “total desespero” à chegada de barco a Pemba, com mais de mil deslocados, após o violento ataque terrorista na cidade de Palma , situada no extremo norte da província de Cabo Delgado.

O sacerdote indica que é muito difícil obter mais informações sobre a situação em Palma, palco de um violento ataque terrorista na quarta-feira, 24 de março, e que as autoridades não permitem, para já, o acesso à cidade.

“Alguns, raríssimos, que foram para lá, não conseguiram aproximar-se, porque a orientação do Governo é para não tirar nem fotos, nem fazer algumas gravações”, afirma o padre Kwiriwi Fonseca.

Na mensagem gravada, o sacerdote pede ajuda para salvar vidas, pedindo “socorro” para as populações deslocadas que vêm agora engrossar o número dos que fugiram dos ataques terroristas, que têm vindo a semear violência e morte em Cabo Delgado, desde outubro de 2017.

“O povo clama por socorro. Não temos muitos detalhes, mas, o mais importante, é salvarmos vidas”, enfatiza o sacerdote, pedindo “socorro para a alimentação dessa gente que está sofrendo, depois dos ataques de Palma. Vamos pedir a vossa mão, o vosso socorro…”

O ataque a Palma teve início na quarta-feira, dia 24 de março, e provocou um número ainda desconhecido de vítimas, havendo o relato de que grande parte da população terá tentado fugir.

Num relato de uma dessas pessoas em fuga, que chegou à Fundação AIS nas primeiras horas, após a ofensiva terrorista, dizia-se que “as casas” estavam “abandonadas” e que havia “tiroteios em todo o lado”.

A região de Cabo Delgado tem sido palco de ataques de grupos armados que têm reivindicado a sua ligação ao Daesh, os jihadistas do grupo Estado Islâmico, desde outubro de 2017, e que têm conduzido a região para uma situação de profunda crise humanitária.

De acordo com as Nações Unidas, no final do ano passado havia já mais de 670 mil deslocados e mais de dois mil mortos.