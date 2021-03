Liga dos Campeões. UEFA confirma que jogos entre FC Porto e Chelsea serão jogados em Sevilha

A UEFA e o FC Porto anunciaram, esta terça-feira, que a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea será jogada no Estádio Rámon Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

A possibilidade foi avançada na segunda-feira pela imprensa internacional e confirmada hoje pelos meios oficiais. Em causa estão as restrições transfronteiriças vigentes devido à pandemia da Covid-19, que impede que os jogos se realizem no Porto e em Londres.

O Chelsea já viveu esta situação na eliminatória dos oitavos de final, a jogar em Bucareste a primeira mão, contra o Atlético de Madrid, na condição de visitante, mas a segunda mão foi disputada em Londres, no Stamford Bridge.

O FC Porto-Chelsea, primeira mão dos quartos de final da Champions, joga-se na quarta-feira, dia 7 de abril, com pontapé de saída marcado para as 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença. A segunda mão joga-se uma semana depois, a 13 de abril, no mesmo estádio.