Aprovada por unanimidade audição urgente da diretora-geral da AT sobre barragens

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram por unanimidade, esta terça-feira, o requerimento do PS para audição urgente da diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) sobre o trespasse da concessão de seis barragens entre a EDP e a Engie.

O PS anunciou a 23 de março, durante uma audição aos ministros de Estado e das Finanças, João Leão, e do Ambiente e da Transição Digital, Matos Fernandes, que pretendia requerer a audição da diretora-geral da AT sobre a venda da concessão de seis barragens no Douro pela EDP.

No requerimento, os deputados do PS sublinham ser “crucial esclarecer e concluir se houve ou não planeamento fiscal agressivo ou abusivo na transmissão dos títulos” das barragens. Justificam a chamada de Helena Borges por caber à AT “inspecionar o negócio”.

“A EDP e a Engie adotaram um modelo de negócio para a transmissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos das seis barragens do Douro no valor de 2.200 milhões de euros”, refere o requerimento.