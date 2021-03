Polícias admitem "mal-estar" com restrições e possibilidade de protestos a partir de abril

O novo presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Policia (ASPP) revela à Renascença que há um "mal-estar" crescente na PSP, após mais de um ano de combate à pandemia, e que o cenário de protestos está a ser considerado, apesar das negociações com o Governo.

São várias as restrições aos direitos dos polícias que continuam em vigor. Paulo Santos queixa-se de que os agentes de segurança têm estado no terreno e "sujeitos a um conjunto de restrições de constrangimentos e de atropelos aos seus mais elementares direitos", que têm colocado em causa "a própria dinâmica da polícia e o estado de espírito dos polícias".

"Há elementos que tendo já atingindo o limite de idade estão totalmente barrados de poder ir para a sua pré-aposentação, que é o que está estipulado na lei. Para além disso, há elementos de apoio ao serviço operacional que estão a ser colocados diariamente no terreno no combate à pandemia através de fiscalizações e outras operações, e estão a ser pagos a 1,87 euros por dia de trabalho através do fracionamento de um suplemento que é totalmente ilegal e que não corresponde em nada ao que devia ser o pagamento correto e justo e que está estabelecido por lei, que era através de um suplemento de piquete", exemplifica.

Outra preocupação do presidente da ASPP é a vacinação dos agentes da PSP. Paulo Santos nega nega que mais de 90% dos polícias estejam vacinados: "Temos casos concretos de comandos do país e de divisões policiais em que o pessoal está na rua a combater a pandemia e não estão vacinados. Ficaram totalmente excluídos do processo de vacinação."