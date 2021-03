Mau tempo. Proteção Civil da Madeira alerta para "período crítico" na quarta-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) alerta para as previsões de forte precipitação com “um período mais crítico entre as 6h00 e as 12h00 de quarta-feira” e recomenda à população que evite viagens para as zonas afetadas. Em comunicado emitido esta terça-feira, o SRPC da Madeira recomenda à população que, “sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica”. Também aconselha à população que “garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas”. Segundo a Proteção Civil madeirense, a previsão de precipitação forte está associada “à aproximação e passagem de uma depressão frontal” na quarta-feira.

A SRPC da Madeira indica que, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera(IPMA), que colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso laranja, é de esperar “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até meio da tarde” de quarta-feira. "O período mais crítico é entre as 06h00 e as 12h00”, pode ler-se. Quanto ao vento, as rajadas podem atingir os 70 quilómetros, de quadrante sul, podendo ser de 90 quilómetros nas zonas montanhosas, é referido na nota. As ondas vão ser de 2,5 metros na costa sul e de 1,5 metros na parte norte. Evitar zonas afetadas e conduzir de forma defensiva

“Face aos avisos agora emitidos, o SRPC reitera o alerta para uma série de recomendações, como a necessidade de fechar janelas e retirar os objetos soltos nas varandas e peitorais das janelas e aos danos em infraestruturas montadas ou suspensas”, lê-se. A Proteção Civil da Madeira também desaconselha a circulação em zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, e em locais mais altos que podem ser afetados por rajadas mais fortes e por quedas de árvores. Recomenda ainda atenção a estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados). Com a possibilidade de desprendimento de objetos, as pessoas devem também dar “especial atenção à circulação ou a obstrução de vias”. O ideal é a adoção de uma “condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água”.