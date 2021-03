"Isto não é telenovela", é a vida da pastora Ana Matos

Foi no ano letivo de 2019/2020 que Ana Matos deu o primeiro passo para a vida de pastora, quando se inscreveu na Escola de Pastores, um projeto financiado por fundos comunitários, para a valorização da fileira do queijo da Região Centro, com aulas em Viseu.

“No final, recebi um cheque no valor de cinco mil euros, que me ajudou a dar os primeiros passos na pastorícia. Pagou parte da desmatação, por exemplo”, conta.

Mas porque deixou Vila Franca do Rosário, em Mafra? “Porque gosto muito da serra. Quando era pequena, o meu pai, biólogo, vinha estudar a lagartixa de montanha quase todas as primaveras e eu e a minha mãe vínhamos com ele e ficou a ligação aqui”, desvenda, sublinhando que sentia falta da natureza.

“Tem muita natureza aqui, era o que sentia falta no litoral, em que já está tudo urbanizado. Aqui na quinta só se veem umas eólicas a muitos quilómetros, nada de urbanização, ruído, poluição; tem muito potencial este sítio, foi o que me conquistou”, afirma sobre a quinta que adquiriu há um ano.

“É um projeto que tenho mais o meu companheiro [arqueólogo], de recuperação ambiental e de compatibilização com a agricultura biológica e natureza: converter uma paisagem degradada, suscetível aos fogos e com pouca biodiversidade num mosaico agroflorestal, com pastagens naturais e floresta autóctone”, revela a jovem pastora à Renascença.

Depois da Escola de Pastores, a Escola de Queijeiros

Hoje, Ana Matos está a fazer um estágio na Escola de Queijeiros, que vai decorrer em Frexes, Trancoso. Mas a prática já começou no Casal de Pias, em Folgosinho, concelho de Gouveia, onde tem 13 ovelhas. “Ainda vou comprar 12 borregas para o mês que vem. Assim, vou ficar com 25, mais um carneiro”, adianta a mais jovem residente dos Casais de Folgosinho.

Ainda no âmbito da Escola de Pastores, realizou um estágio na Queijaria da D. Ângela, em Paços da Serra, e após um ano de experiência no terreno, chegam-lhe com facilidade à mão as 13 ovelhas que hoje enchem a vista de Ana Matos.