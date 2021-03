Céu nublado? Calor? Cuidado com as poeiras do Norte de África

Portugal está por estes dias sob o efeito de uma massa de ar vinda do Norte de África que traz consigo poeiras que podem afetar a saúde e que fizeram aumentar a temperatura, mas diminuir a claridade, em Portugal continental.

O fenómeno foi destacado pela Direção-Geral da Saúde, num comunicado na segunda-feira, que alertou para a “fraca qualidade do ar no continente” e recomendou cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos.

“Está a ocorrer uma situação de fraca qualidade do ar no continente, prevendo-se que a mesma se mantenha hoje e terça-feira”, um fenómeno que se deve à “intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África”, adiantou a DGS, na segunda-feira.

Segundo a mesma fonte, o efeito deste fenómeno pode ser enfraquecido com a chuva que está prevista para algumas zonas do país, o que permitirá reduzir a concentração de partículas no ar.

Estas partículas inaláveis têm “efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, nomeadamente nas crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, adiantou ainda a DGS.