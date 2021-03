Navios já começaram a atravessar o Canal do Suez

Navios retidos no Mediterrâneo desde há quase uma semana começaram a atravessar esta noite o Canal do Suez, depois de resolvido o bloqueio criado pelo encalhe do porta-contentores Ever Given.

Os primeiros navios começaram a circular no canal cerca das 18h00 locais (17h00 de Lisboa), anunciou o almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez, durante uma conferência de imprensa, em Ismailia, durante a noite de segunda-feira.

Este dirigente egípcio acrescentou que o objetivo inicial era fazer passar 113 navios pelo canal entre as 18h00 e as 08h00 locais (07h00 de Lisboa), nos dois sentidos.

No total, mais de 400 navios, carregados com mercadorias, petróleo e gado, estavam bloqueados nas duas extremidades do canal.

Raie previu que a situação fique normalizada dentro de três dias e meio nesta rota, de 190 quilómetros, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.

A seguradora Allianz estimou que as perdas económicas diárias resultantes de um dia de bloqueio do canal se situem entre seis mil milhões e dez mil milhões de dólares (entre cinco mil milhões e 8,5 mil milhões de euros)

O valor total dos bens bloqueados ou que tiveram de recorre a outras rotas difere segundo as estimativas, que se situam entre três mil milhões e nove mil milhões de dólares.

Segundo as autoridades do canal, o Egito perdeu entre 12 mil milhões e 15 mil milhões de dólares por dia com o fecho do canal, que foi utilizado por cerca de 19 mil navios em 2020.