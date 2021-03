Covid-19. AstraZeneca muda nome da vacina para Vaxzevria

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou a mudança de nome da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 para Vaxzevria.

De acordo com o jornal belga "The Brussels Times", a EMA aprovou a mudança de nome no dia 25 de março, passada quinta-feira, após pedido da AstraZeneca. A alteração pode ser confirmada no site da EMA.

Segundo informa a Agência Sueca do Medicamento, no site oficial, a vacina em si não é alterada, no entanto, "é importante que os vacinadores nas diversas regiões estejam a par da mudança", dado que a informação do produto, a etiquetagem e a embalagem também se alteram.

AstraZeneca entre controvérsias





A vacina contra a Covid-19 desenvolvida entre Oxford e a AstraZeneca tem estado no centro das atenções devido a relatos de reações adversas noutros países da Europa. Portugal suspendeu temporariamente a vacinação com o fármaco anglo-sueco, mas retomou-a a 18 de março.

A EMA garantiu que a vacina era segura e eficaz e que os benefícios compensavam os riscos. Contudo, a investigação ainda decorre.

A AstraZeneca, que terá fornecido dados incompletos a um estudo norte-americano - que entretanto considerou o fármaco seguro e altamente eficaz, sem risco de provocar formação de coágulos sanguíneos -, baixou a eficácia da vacina para 76%, face aos anteriores 79%.

A vacina da AstraZeneca também tem estado nas bocas da Europa devido à incapacidade de produção de lotes para a União Europeia.

Na passada quinta-feira, a Comissão Europeia exigiu que a AstraZeneca recupere os atrasos e honre o acordado antes de exportar para fora.